Недельный прогноз погоды: держим зонтики и сапоги наготове

Четверг, 08.10

Ночью: В первую половину ночи переменная облачность и, в основном на западе Эстонии, ожидается кратковременный дождь. После полуночи облачность уплотнится и через Эстонию пройдёт зона осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдёт кратковременный дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-западный 3-9, на островах во второй половине дня порывами 13 м/с. Температура воздуха 14..17°С.

Пятница, 09.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южный 3-9, на островах порывы до 14 м/с, утром усилится. Температура воздуха 6..11, на побережье до 13°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южный и юго-восточный 5-12, на побережье порывы 15-18 м/с, во второй половине дня, начиная с островов, развернётся на юго-западный. Температура воздуха 12..15°С.

Суббота, 10.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность. До полуночи местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы 14-16 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-10, на северном побережье порывы 14 м/с, во второй половине дня южной четверти ослабеет 2-8 м/с. Температура воздуха 13..15°С.

Воскресенье, 11.10

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи местами кратковременный дождь, после полуночи к островам подойдёт более плотная зона осадков. Ветер южной четверти 3-8, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности земли местами около 0,на западе Эстонии 8..12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 13..15°С.

На следующей недели погоду диктовать по-прежнему будет область низкого давления.

В понедельник ожидается небольшой дождь, воздух будет относительно теплым. Во вторник и среду существенных изменений в погоде также не ожидается. Поэтому синоптики рекомендуют держать зонтики и сапоги наготове, не лишним будет время от времени следить за штормовыми предупреждениями.