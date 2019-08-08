Недельный прогноз: порадуют хорошей летней погодой всего лишь два дня!

Согласно прогнозу погоды на предстоящую неделю, без обильных осадков ожидается лишь суббота и понедельник, передает pogoda.ee. В другие дни (до четверга) синоптики обещают сильный ветер с дождем.
Пятница, 09.08
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Кое-где туман. Ветер преимущественно западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..21°С.
Суббота, 10.08
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер северных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.
Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Вечером к островам подойдет новая зона дождей. Ветер переменных направлений 1-5 м/с, вечером перейдет к южному, юго-восточному и усилится на островах 5-9 м/с. Температура воздуха 19..24°С.
Воскресенье, 11.08
Ночью: Облачность увеличится. Дожди распространятся с островов на восток. На юго-востоке Эстонии вероятность осадков маленькая. Юго-восточный, южный ветер 4-9, на островах порывы до 14 м/с к утру на островах и западном побережье перейдет к юго-западному. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером, начиная с юго-запада, осадки пойдут на убыль. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
Понедельник, 12.08
Ночью: Переменная облачность. В начале ночи местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.
Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9, на побережье порывы до 14 м/с, вечером перейдет к южному и ослабеет. Температура воздуха 19..24°С.
Вторник, 13.08
Ночью: в начале ночи еще без осадков. Затем, начиная с западного побережья, на материк распространится облачность. По данным на сегодняшний день, будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура 11-16 градусов.
Днем: ожидаются обильные осадки. Ветер юго-восточный, будет усиливаться. Температура 18-20 градусов. В перерывах между дождями на два-три градуса выше.
Среда, 14.08
Осадки, сильный юго-восточный ветер. Температура ночью 11-16, днем 17-20 градусов.
Четверг, 15.08
На фоне растущего давления местами отдельные дожди, сохранится ветреная погода. Днем облачность увеличится, вероятность осадков возрастет. Ветер южный, умеренный. Температура ночью 7-12, на побережье до 15 градусов. Днем 16-20.
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