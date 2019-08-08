Недельный прогноз: порадуют хорошей летней погодой всего лишь два дня!

Пятница, 09.08

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Кое-где туман. Ветер преимущественно западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Суббота, 10.08

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер северных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Вечером к островам подойдет новая зона дождей. Ветер переменных направлений 1-5 м/с, вечером перейдет к южному, юго-восточному и усилится на островах 5-9 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Воскресенье, 11.08

Ночью: Облачность увеличится. Дожди распространятся с островов на восток. На юго-востоке Эстонии вероятность осадков маленькая. Юго-восточный, южный ветер 4-9, на островах порывы до 14 м/с к утру на островах и западном побережье перейдет к юго-западному. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером, начиная с юго-запада, осадки пойдут на убыль. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Понедельник, 12.08

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9, на побережье порывы до 14 м/с, вечером перейдет к южному и ослабеет. Температура воздуха 19..24°С.