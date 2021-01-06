НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ: после морозных выходных синоптики обещают короткую передышку

Четверг, 07.01

Ночью: Облачно, во многих местах пройдет небольшой снег, на островах также мокрый снег. Ветер преимущественно восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1…-5, на побережье островов до +1°С.

Днем: Облачно, во многих местах пройдет небольшой снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1…-4, на побережье Сааремаа до +1°С.

Пятница, 08.01

Ночью: Облачно, местами пройдёт небольшой снег. Ветер восточной четверти 2-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха -1…-7°С.

Днем: Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -1…-7°С.

На выходных в Эстонию принесет холода западный гребень российского антициклона.

Суббота, 09.01

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3…-9, на востоке страны до -13°С.

Днем: Преимущественно облачно, местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха в западной Эстонии -1…-6, на востоке страны -6…-10°С.

Воскресенье, 10.01

Ночью: Преимущественно облачно, местами пройдёт снег. Ветер северо-восточный, северный 2-8 м/с, утром переменный ветер 1-5 м/с. Температура воздуха в западной Эстонии -3…-8, на востоке страны -8…-14°С.

Днем: Облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, вечером на островах — мокрый снег. Ветер переменный 1-7 м/с, во второй половине дня южный ветер усилится до 5-10, на островах порывами до 15, вечером до 18 м/с. Температура воздуха -1…-7, на востоке Эстонии до -12, на островах -1…+3°С.

В начале следующей недели Эстонию захватит очередная область низкого давления. Она поднимет ветер, принесет снегопады и бураны. В Западной Эстонии ожидается снег с дождем, на островах — дождь, термометр будет показывать около 0°.

Однако уже в середине недели погода вновь изменится, и нас опять ждет похолодание.