НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ: после морозных выходных синоптики обещают короткую передышку
Прогнозируемое эстонскими синоптиками на предстоящих выходных резкое похолодание не будет продолжительным. Но относительно теплая волна тоже окажется непродолжительной.
Прогнозируемое эстонскими синоптиками на предстоящих выходных резкое похолодание не будет продолжительным. Но относительно теплая волна тоже окажется непродолжительной.
Четверг, 07.01
Ночью: Облачно, во многих местах пройдет небольшой снег, на островах также мокрый снег. Ветер преимущественно восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1…-5, на побережье островов до +1°С.
Днем: Облачно, во многих местах пройдет небольшой снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1…-4, на побережье Сааремаа до +1°С.
Пятница, 08.01
Ночью: Облачно, местами пройдёт небольшой снег. Ветер восточной четверти 2-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха -1…-7°С.
Днем: Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -1…-7°С.
На выходных в Эстонию принесет холода западный гребень российского антициклона.
Суббота, 09.01
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3…-9, на востоке страны до -13°С.
Днем: Преимущественно облачно, местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха в западной Эстонии -1…-6, на востоке страны -6…-10°С.
Воскресенье, 10.01
Ночью: Преимущественно облачно, местами пройдёт снег. Ветер северо-восточный, северный 2-8 м/с, утром переменный ветер 1-5 м/с. Температура воздуха в западной Эстонии -3…-8, на востоке страны -8…-14°С.
Днем: Облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, вечером на островах — мокрый снег. Ветер переменный 1-7 м/с, во второй половине дня южный ветер усилится до 5-10, на островах порывами до 15, вечером до 18 м/с. Температура воздуха -1…-7, на востоке Эстонии до -12, на островах -1…+3°С.
В начале следующей недели Эстонию захватит очередная область низкого давления. Она поднимет ветер, принесет снегопады и бураны. В Западной Эстонии ожидается снег с дождем, на островах — дождь, термометр будет показывать около 0°.
Однако уже в середине недели погода вновь изменится, и нас опять ждет похолодание.
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
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