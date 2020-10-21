НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Радости мало: зимы еще не будет, но дожди нас замучают

В четверг циклон достигнет побережья Финляндии, в пятницу будет продвигаться к Карелии, обуславливая и у нас дождливую и погоду. Температура воздуха в эти дни не будет резко колебаться и останется в пределах 8-13 градусов.

В субботу ночная температура понизится до нуля, днем 6-11 градусов тепла. Сухой период будет очень скоротечным - уже после обеда облачность усилится, пройдут осадки. К утру воскресенья - довольно обильные. Но и они не будут долгими, днем должно проясниться.

Четверг, 22.10

Ночью: В основном облачно, во многих местах кратковременный дождь и туман. После полуночи к островам подойдет новая зона дождей и быстро распространится на восток, местами осадки сильные. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5..11, на северо-востоке в начале ночи 2..4°С.

Днем: Облачно и дождливо. К вечеру, начиная с юго-запада, прояснит и осадки пойдут на убыль. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня на островах и западном побережье, а к вечеру и в континентальной части усилится юго-западный, западный ветер порывы 15-18, на побережье до 22 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Пятница, 23.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожд, во второй пологвине дня пойдут на убыль. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15, на островах и побережье до 18 м/с, во второй половине дня перейдет к западному, северо-западному 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Суббота, 24.10

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, в начале ночи на северном побережье порывами 14 м/с, к утру ослабеет и станет южных направлений. Температура воздуха 0..+5,на побережье до 8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, во второй половине дня к островам подойдет новая зона дождей и распространится на восток. Ветер южных направлений 3-9, вечером на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 6..11°С.