Недельный прогноз: в понедельник синоптики обещают ледяную крупу

Четверг, 15.10

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. В южной Эстонии более облачно и во многих местах пройдет дождь. Ветер северо-восточный 6-12, на побережье порывами 15, на островах западной Эстонии до 18 м/с. Температура воздуха 3..7, на побережье до 10°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и северный 5-10, на островах и побережье порывами 15, вечером ослабеет. Температура воздуха 6..10°С.

Пятница, 16.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах слабый дождь. Ветер северный и северо-западный 3-8, в начале ночи на северном побережье северный -восточный ветер порывами 13 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье 8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северных направлений 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 5..8°С.

Суббота, 17.10

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер западных направлений 1-6, начале ночи на северном побережье порывами до 8 м/с. Температура воздуха -1...+4, на побережье до +6°C.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Вечером на Хийумаа и на северо-западном побережье небольшой дождь. Ветер западной четверти 2-7 м/с, после обеда усилится юго-западный ветер 5-10, вечером у берегов Финского залива порывами 15 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Воскресенье, 18.10

Ночью: Облачность уплотнится. Зона осадков будет медленно смещаться с северо-запада Эстонии на внутренние районы. Ветер юго-западный 5-12, на побережье порывами 15, у берегов Финского залива 18 м/с. Температура воздуха 2..7°C,на юго-востоке Эстонии около 0°С,на побережье до 10°С.

Днем: Преимущественно облачно и с кратковременными дождями. В западной Эстонии после обеда также с прояснениями и более редкими осадками. Ветер юго-западный 5-12 на побережье, порывами 15, на островах развернётся на северо- западный и достигнет вечером 18 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

В первой половине следующей недели в Эстонию придет новая порция северной прохлады. К дождям добавится мокрый снег и ледяная крупа.