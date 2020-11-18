Недельный прогноз: в пятницу погода изменится, но ненадолго

Четверг, 19.11

Ночью: Облачная погода. Во многих местах пройдет дождь. Юго-западный ветер усилится 8-13, порывами до 18 м/с, на островах и побережье 12-18, порывами 25 м/с. Температура воздуха 7 ..10°С.

Днем: облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 13-18, порывами 25 м/с. Температура воздуха 8...11°С.

В пятницу погода изменится. С северо-запада в Эстонию начнет поступать более прохладные воздушные массы. Если до полуночи температура будет держаться повсеместно в плюсовых значениях, то затем похолодает и дождь постепенно перейдет в снег.

Пятница, 20.11

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, после полуночи, начиная с северо-запада осадки перейдут в мокрый снег и снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывами 18 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/с, после полуночи ветер развернется на западный, северо-западный и немного ослабеет . Температура воздуха в начале ночи 3...8°С, после полуночи, начиная с северо-запада, понизится и утром будет -1...+3,на побережье островов до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт мокрый снег и снег, на побережье также и дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами 14, на островах и побережье западный, северо-западный ветер 8-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0...+5°С.

Суббота, 21.11

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный снег и мокрый снег, на побережье также возможен дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи ветер ослабеет. Температура воздуха -5...0, на наветренном побережье до +4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. После обеда начиная с запада островах облачность уплотнится и вечером на островах пойдёт дождь. Ветер западной четверти 3-8 м/с, после обеда повернёт к южному и усилится 5-11, на островах и побережье, порывами 14-18 м/с. Температура воздуха -1...+2, на западном побережье до +5°С.