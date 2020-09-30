Недельный прогноз: в воскресенье ожидается изменение погоды

В то же время западно-европейский циклон набирает силу, но в ближайшие дни для Эстонии он будет не страшен. До воскресенья погода в нашей стране ожидается сухая и теплая погода при умеренном ветре восточных направлений,

В воскресенье ожидается изменения погоды. Расположенная на Северо-Западе России область высокого давления отступит, а на побережье Балтики с британских островов придет восточный гребень области низкого давления. Ветер и облачность усилятся, пройдут осадки — прежде всего в Западной Эстонии.

С началом новой недели западно-европейский циклон распространится по всем странам балтийского побережья. Но облачность и теплые воздушные массы над Эстонией поддержат сравнительно теплую температуру как днем, так и ночью.

Ночью ниже 10 градусов тепла термометр покажет лишь местами, в основном ожидается 9-14 градусов. Дневные температуры ожидаются с пределах 15-18 градусов. Иногда, при малооблачной погоде и слабом ветре, столбик термометра может подняться до 20 градусов тепла.

Прогноз погоды на ближайшие четыре дня (pogoda.ee)

Четверг, 01.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный 3-9, на островах и северо-западном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 15..18°С.

Пятница, 02.10

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8, на островах порывами 11 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном восточный 5-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 15..18°C.

Суббота, 03.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном восточный 5-10, порывами 12, на островах и побережье 15 м/с. Температура воздуха 15..18°C.