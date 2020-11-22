Неделя начнется с сильного ветра и мокрого снега — но температура все еще плюсовая

Понедельник, 23.11:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-9, порывами 13 м/с, на побережье 8-13, порывами 17, на наветренной его части до 20 м/с. Температура воздуха 2...8°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Вечером, начиная с северо-запада, облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер юго-западный, западный 5-9, порывами 13 м/с, на побережье 7-12, порывами 17 м/с. Вечером на островах и северо-западном побережье ветер развернется к северо-западному направлению. Температура воздуха 4...8°С.

Вторник, 24.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдет дождь и мокрый снег, утром осадки будут лишь местами. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0...+5°C.

Днем: В первой половине дня облачно с прояснениями, местами пройдет дождь и мокрый снег. После обеда, начиная с запада, облачность уплотнится и к островам подойдет новая зона дождей, которая распространится дальше на материк. Ветер западной четверти 4-10 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2…7°C.

Среда, 25.11:

Ночью: Облачно и дождливо, утром небольшой кратковременный дождь будет реже. Ветер преимущественно южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -1…+2, на западе +3…+6°C, на островах после полуночи повысится до +8°С.

Днем: Преимущественно облачно. В первой половине дня местами пройдет небольшой дождь, после обеда к островам подойдет новая зона осадков, которая распространится через Эстонию на восток. В первой половине дня ветер южной четверти 2-8 м/с, после обеда южный, юго-западный ветер усилится до 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха в восточной Эстонии 2…6, на западе страны повысится до 6…9°C.

Четверг, 26.11:

Ночью: Облачно, во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный 6-12, на побережье местами порывами 15-18 м/с. Температура воздуха +3…+8°С.

Днем: Облачно. Пройдет дождь, после обеда, начиная с северо-запада, облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер юго-западный 6-12, на побережье порывами 15-18 м/с, после обеда, начиная с островов, ветер развернется к западному, северо-западному направлению и быстро ослабеет. Температура воздуха 4…8°С.