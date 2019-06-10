Неделя обещает быть дождливой. А когда можно будет вернуться на пляж?

Вторник, 11.06:

Ночью: ясная или с небольшой облачностью без осадков погода. Ветер юго-западный 3-8, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..15 °С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 16..21, на востоке Эстонии до 24°.

Среда, 12.06:

Ночью: Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 2-7, после обеда на островах преимущественно северо-восточный 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 16..22, по югу Эстонии до 25°С.

Четверг, 13.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный и северный 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 14..20°С.

Пятница, 14.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Днем: Переменная облачность. После обеда во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 17..22,в южной Эстонии до°С.