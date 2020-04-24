Неутешительный прогноз: в выходные погода нас не порадует

Суббота, 25.04:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах дождь и мокрый снег, после полуночи, начиная с севера, осадки пойдут на убыль и облачность рассеется. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер северных направлений 2-8 м/с, во второй половине северо-западный, западный 3-9, на побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Воскресенье, 26.04:

Ночью: В начале ночи переменная облачность, местами дождь или мокрый снег. После полуночи прояснит и без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-7, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье островов до +5°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможен и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Понедельник, 27.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный. северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах краковременный дождь, возможен и мокрый снег. Вечером вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется. Ветер западный,северо-западный 3-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Вторник, 28.04:

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -3..+1, на побережье до +3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

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