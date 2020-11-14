Неужели это ноябрь? На предстоящей неделе до +10

Воскресенье, 15.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер юго-восточный, южный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, при продолжительных прояснениях до -5, на западном побережье до+6°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха+1..+5, на островах +7°С.

Понедельник, 16.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Начиная с островов дождь распространится на восток, на востоке Эстонии возможен мокрый снег и снег. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и западном побережье 5..8°С.

Днём: Облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 3..5, на западе 6..9°С.

Вторник, 17.11:

Ночью: Облачно. Временами дождь, на востоке Эстонии также снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и западном побережье до +8°С.

Днём: Облачно. Временами дождь, на востоке Эстонии так же снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 5-10, на побережье порывы 15-17 м/с, вечером на островах ветер перейдет к юго-западному и немного ослабеет. Температура воздуха 1..5, на островах и западном побережье до 9°С.

Среда, 18.11:

Ночью: Облачно. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы 14 м/с. Температура воздуха +1..+7°С, к утру повысится.

Днём: Облачно. Временами дождь. Южный, юго-западный ветер усилится 7-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с, вечером еще усилится. Температура воздуха 7..10°С.