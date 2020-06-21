Неужели Иванов день пройдет без дождя? Свежий прогноз вселяет надежду!

Согласно свежему прогнозу, до четверга осадков не ожидается.

Понедельник, 22.06

Ночью: На севере Эстонии ясно, на юге страны — небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8, порывами 13, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 8…14, в южной Эстонии и местами на побережье до 16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 2-7, порывами 10 м/с. Температура воздуха 20 ..25, на побережье местами до 16°С.

Вторник, 23.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 9…14, на побережье местами до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осакдов. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 21…26, на побережье местами 17°С.

Среда, 24.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 10…15°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 22…28, на побережье местами 18°С.

Четверг, 25.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 12…17°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 3-7, на северном побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 23…29, на поебережье местами 20°С.