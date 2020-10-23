Неужели? На выходных погода улучшится

По прогнозам синоптиков, на предстоящих выходных погода улучшится, вероятность дождей снизится.
В субботу ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западных направлений 3-9, в начале ночи на северном побережье порывы до 14 м/с, к утру ветер станет южных направлений и слабым. Температура воздуха -1..+5, на побережье местами +8°С.
Днем: В первой половине дня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность увеличится и дожди распространятся на материковую часть. Ветер южных направлений 2-8 м/с, во второй половине дня в районе Рижского залива усилится юго-западный, западный ветер 6-11, порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 5..11°С.
Воскресенье, 25.10:
Ночью: Облачно и дождливо, после полуночи облачность рассеется и дожди прекратятся. Ветер переменный 2-8, в начале ночи на островах юго-западный ветер порывы до 13 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 10°С.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/с, во второй половине дня перейдет к юго-восточному 3-9, к вечеру на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..13°С.
Понедельник, 26.10:
Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-9, порывы 12, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 6..11°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-9, порывы 12, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 8..12°С.
Вторник, 27.10:
Ночью: Облачно. Дожди распространятся по всей Эстонии. Ветер южный, юго-восточный 5-9, порывы 12, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 7..12°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южный, юго-западный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 10..14°С.
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