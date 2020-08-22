Неужели погода окончательно испортилась? Смотрите прогноз

Воскресенье, 23.08:

Ночью: В первой половине ночи будет преобладать облачная и дождливая погода. Местами возможна гроза и сильный дождь. После полуночи, начиная с островов, облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер развернется с юго-восточного, южного направления к юго-западу, скорость составит 4-10, порывами до 15 м/с, после полуночи немного ослабеет. Температура воздуха 14…19°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный, южный 4-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 19…23°С.

Понедельник, 24.08:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливневые дожди, вероятность осадков выше в западной Эстонии. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 11…15, на побережье до 17°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18…22°C.

Вторник, 25.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут ливневые дожди. Ветер западной четверти 3-9, в начале ночи на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8…12, на побережье до 15°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдут ливневые дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 16…20°C.

Среда, 26.08:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдут ливневые дожди. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 6…11, на побережье до 14°C.

Днем: Начиная с юго-запада Эстонии облачность уплотнится. Местами пройдут ливневые дожди, после обеда к островам подойдет зона более интенсивных осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. После обеда ветер развернется к юго-восточному направлению и на островах усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15…19°C.