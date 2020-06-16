Неужели сбудется? Синоптики дают обнадеживающий прогноз на июньские праздники!

 (4)
Рейн Раудвере, Maaleht
EST
Неужели сбудется? Синоптики дают обнадеживающий прогноз на июньские праздники!
Madis Veltman

По данным синоптиков, все сейчас всё указывает на то, что оба праздничных дня - 23 и 24 июня (День победы и Иванов день) будут теплыми и (что особо примечательно) без осадков.

По словам метеоролога Юри Каменика, в конце относительно жаркой нынешней недели погода, как ожидается, изменится. Она станет более ветреной, прохладной и сухой. Температуры свыше 25 градусов ждать не стоит. К 22 июня Эстонию захватит пришедшая с Финляндии область высокого давления, которая принесет похолодание и усиление ветра.

"23 июня погоду в Эстонии станет определять гребень высокого давления из Центральной Европы - ветер ослабеет, а температура воздуха вновь повысится, при этом осадки маловероятны", - прокомментировал Каменик сегодняшние данные синоптических карт.

Если 21 и 22 июня ночью будет 10-15 и днем 20-25 градусов, то 23 и 24 июня местами столбик термометра поднимается выше +25.

Читайте также:

"Но если воздушные массы будут двигаться быстрее, а жара окажется более агрессивной, то будет еще теплее", - добавил он. =

Поэтому, по мнению Каменика, к праздникам ожидается теплая и, по всей видимости, сухая без осадков погода. В то же время метеоролог отмечает: поскольку речь идет о сравнительно долгосрочном прогнозе (на срок более пяти дней), а погода очень капризна, то достоверность прогноза всё-таки не очень высока. Как говорит наука метеорология, при прогнозировании погоды на срок свыше 5 дней достоверность прогноза падает ниже 70%.

Сухим и теплым день 23 июня обещают также сайты yr.no, gismeteo.ru, Foreca и другие зарубежные специализированные порталы. Таким же хорошим обещает быть и Иванов день (24.06).

В Иванову ночь (прогноз на 21 час 23 июня) портал yr.no обещает ясную погоду и температуру воздуха в Тарту 19, Пярну 20, Йыхви 18 и Таллинне 17 градусов при слабом ветре. На следующий день в Тарту и Пярну будет 23, на градус меньше в Йыхви, а в столице +20.

Gismeteo.ru прогнозирует на 23 число в Тарту, Пярну и Йыхви 23 градуса, а в Таллинне +22. В полночь во всех перечисленных городах, кроме Таллинна, термометр покажет +17, в столице ожидается 15 градусов. Ветер слабый. 24 июня тартусцев ждет +27, жителей Таллинна и Йыхви +25, в Пярну +23. Над всей Эстонией должно быть чистое небо.

Сухую, безоблачную и маловетреную погоду в оба праздничных дня обещает и финский погодный сайт Foreca. По данным финских синоптиков, 23 и 24 июня в Пярну 24 градуса тепла. На градус ниже 23.06 в Тарту, на пару градусов прохладнее в Таллинне и Йыхви. 24 июня в Тарту термометр покажет +25, в Таллинне и Йыхви +22.

Практически нулевую вероятность осадков в праздничные дни прогнозирует сайт accuweather.com. По данным на утро 16 июня вероятность осадков 23 июня в Тарту равняется нулю, а днём позже - 2%. Температуру воздуха в Тарту портал обещает в День победы 24 градуса тепла, а в Иванов день даже 27.

Читайте также: