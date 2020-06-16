Неужели сбудется? Синоптики дают обнадеживающий прогноз на июньские праздники!

По словам метеоролога Юри Каменика, в конце относительно жаркой нынешней недели погода, как ожидается, изменится. Она станет более ветреной, прохладной и сухой. Температуры свыше 25 градусов ждать не стоит. К 22 июня Эстонию захватит пришедшая с Финляндии область высокого давления, которая принесет похолодание и усиление ветра.

"23 июня погоду в Эстонии станет определять гребень высокого давления из Центральной Европы - ветер ослабеет, а температура воздуха вновь повысится, при этом осадки маловероятны", - прокомментировал Каменик сегодняшние данные синоптических карт.

Если 21 и 22 июня ночью будет 10-15 и днем 20-25 градусов, то 23 и 24 июня местами столбик термометра поднимается выше +25.

"Но если воздушные массы будут двигаться быстрее, а жара окажется более агрессивной, то будет еще теплее", - добавил он. =

Поэтому, по мнению Каменика, к праздникам ожидается теплая и, по всей видимости, сухая без осадков погода. В то же время метеоролог отмечает: поскольку речь идет о сравнительно долгосрочном прогнозе (на срок более пяти дней), а погода очень капризна, то достоверность прогноза всё-таки не очень высока. Как говорит наука метеорология, при прогнозировании погоды на срок свыше 5 дней достоверность прогноза падает ниже 70%.

Сухим и теплым день 23 июня обещают также сайты yr.no, gismeteo.ru, Foreca и другие зарубежные специализированные порталы. Таким же хорошим обещает быть и Иванов день (24.06).

В Иванову ночь (прогноз на 21 час 23 июня) портал yr.no обещает ясную погоду и температуру воздуха в Тарту 19, Пярну 20, Йыхви 18 и Таллинне 17 градусов при слабом ветре. На следующий день в Тарту и Пярну будет 23, на градус меньше в Йыхви, а в столице +20.

Gismeteo.ru прогнозирует на 23 число в Тарту, Пярну и Йыхви 23 градуса, а в Таллинне +22. В полночь во всех перечисленных городах, кроме Таллинна, термометр покажет +17, в столице ожидается 15 градусов. Ветер слабый. 24 июня тартусцев ждет +27, жителей Таллинна и Йыхви +25, в Пярну +23. Над всей Эстонией должно быть чистое небо.