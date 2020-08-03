Неужели? В выходные воздух прогреется до +28 градусов
Как мы уже писали ранее, до середины недели погода в Эстонии будет дождливой. Однако к выходным ситуауция измениться и можно надеятся на 28-градусную жару.
Как мы уже писали ранее, до середины недели погода в Эстонии будет дождливой. Однако к выходным ситуауция измениться и можно надеятся на 28-градусную жару.
По днымм pogoda.ee, сегодня днем в первой половине дня будет облачно с прояснениями, во многих местах кратковременный дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность поредеет и осадки пойдут на убыль, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, южный, во второй половине дня на северном побережье западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
Вторник, 04.08:
Ночью: В начале ночи, начиная с южгой Эстонии, облачность уплотнится. После полуночи во многих местах пройдут кратковременные дожди, зона осадков распространится к северу, возможна гроза. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливневые дожди, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..24°C.
Среда, 05.08:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами осадки могут быть сильными, возможна гроза. Вероятность осадков меньше на островах западной Эстонии. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
С четверга, 06.08, ситуация начнет меняться.
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 16°C.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха 20..24°C.
Как пишет RusERR, в пятницу влияние области высокого давления над Эстонией усилится и будет ясно и без осадков. Температура воздуха ночью - от +10 до +15, днем - от +21 до +26 градусов.
В выходные будет по-летнему жарко. Температура воздуха ночью - от +12 до +17, днем - от +23 до +28 градусов. В воскресенье увеличится вероятность грозы.
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