Ночью ожидается снег. Департамент предупреждает: дороги могут быть скользкими

“Просим водителей транспортных средств быть осторожными и выбирать соответствующий дорожным условиям стиль езды”, — сказал руководитель Центра управления дорожным движением Сийм Вайкмаа.

В пятницу ночью преимущественно облачно, сообщает pogoda.ee. Дождь, мокрый снег или снег. К утру осадков станет меньше. Ветер северо-западный, западный, в начале ночи в континентальной части юго-западный 6-12, порывы 14-17, в районе Рижского залива и в южных уездах до 21 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Западный, северо-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

В субботу ночью небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. К утру на западе Эстонии облачность уплотнится и вероятность осадков вохрастет. Ветер западный, северо-западный 5-11, на северном побережье порывы до 15 м/с, после полуночи перейдет к южным направлениям и ослабеет. Температура воздуха -5..0, на побережье местами до +4°С.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 4..9, на юге Эстонии до 11°С.

В воскресенье ночью облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений 2-8, порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западных направлений 2-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6..11°С.