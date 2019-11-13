Четверг, 14.11:

Ночью: Облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, к утру в районе Рижского залива порывы до 18 м/с. Температура воздуха 6..10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12, порывы 15, на западном побережье до 20 м/с. Во второй половине дня ветер перейдет к южному, юго-западному и на короткое время усилится 9-14, порывы 18, на побережье до 25 м/с, поздно вечером ослабеет. Температура воздуха 10..14°С.

Пятница, 15.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. На юго-востоке Эстонии дождь. Юго-западный, западный ветер 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи ослабеет и станет северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В основном на юго-востоке Эстонии дожди. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Суббота, 16.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах дождь, возможен и мокрый снег. Ветер восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 1..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

Воскресенье, 17.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, в начале ночи на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 7..10°С.