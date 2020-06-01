Нововведение: отныне наличие туалетов, мусорок и кабинок для переодевания в местах для купания необязательно

Основной отличительной особенностью этого сезона стало упразднение требования о наличии в общественном месте для купания кабинок для переодевания, туалетов и мусорных баков.

”Изменение было вызвано тем фактом, что из-за слишком высоких старых требований многие владельцы мест для купания испытывали проблемы и не могли организовать публичное место для купания. В результате люди ходили купаться туда, где качество воды не соответствовало требованиям”, — сказала специалист департамента Лемби Тикс.

Как отмечает ведомство, место для купания должны был ухожено и благоустроено. На видном месте должна находиться информация о качестве воды и контакты владельца.