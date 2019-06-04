Ну что там, лето еще не отменили? 30 градусов будет? Прогноз погоды подскажет

Среда, 05.06:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Кое-где может образоваться туман. Ветер южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 12…17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменного направления 2-7 м/с. Температура воздуха 25…30, на островах и побережье при морском бризе 17..22°С.

Четверг, 06.06:

Ночью: Ясно. Ветер юго-восточный, восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 14…19°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. После обеда местами могут пройти ливни с грозами. Ветер юго-восточный, восточный 2-8, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 25..31, на побережье местами 18..22°С.

Пятница, 07.06:

Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность. После обеда во многих местах пройдут ливни, возможна гроза. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 27..32, на побережье местами 18..24°С.

Суббота, 08.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдут ливни, возможна гроза. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни с грозами. Ветер преимущественно южной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами 18..22°С.