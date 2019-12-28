Ну и погода! Синоптики дали прогноз на Новый год (спойлер: возможен снег!)

30 декабря днем температура будет облачно. В основном дождь, во второй половине дня облачность и осадки поредеют. Юго-западный, западный ветер 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха +3..+8°С.

В ночь на 31 декабря ожидается переменная облачность. Местами дождь или мокрый снег. Западный ветер перейдет к северо-западному 4-10, на побережье в начале ночи и под утро порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем 31 декабря будет переменная облачность. Местами дождь, мокрый снег и снег. Северо-западный ветер 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+5°С, во второй половине дня понизится.

В ночь на 1 января следующего года местами возможен снег или мокрый снег. Северо-западный, западный ветер 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -4..+1, на островах до +4°С.

Днём переменная облачность. Местами возможен снег или мокрый снег. Северо-западный, западный ветер 4-10, на побережье порывы 15 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха +1..+5°С.