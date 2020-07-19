Ну вот! Новая неделя начнется с грозы и принесет похолодание

Понедельник, 20.07:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха 21..27°С.

Вторник, 21.07:

Ночью: В материковой части небольшая и переменная облачность, без осадков. На островах облачность уплотнится и и пойдет дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы распространятся про всей Эстонии с запада на восток. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..22, на востоке Эстонии до 25°C.

Среда, 22.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Западный, северо-западный ветер усилится 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 15..19°C.

Четверг, 23.07:

Ночью: Небошльшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 9..15°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер преимущественно западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 15..18°C.