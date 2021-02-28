Нынешняя зима выдалась по-настоящему суровой. Не повлиял ли на это коронавирус?

Климатолог Агентства окружающей среды Айн Каллис говорит, что пока пандемия на наш климат не повлияла. ”Если коротко, то нынешняя пандемия не повлияла на наш климат, но в какой-то степени отразилась на погоде: местами солнце светит более ярко”, — сказал специалист.

Он отметил, что бактерии и вирусы сами по себе на погоду не влияют: ”На нашу погоду зимой влияют масштабные передвижения воздушных масс на заполярных территориях, изменения в атмосферном давлении в Атлантике и многое другое”.

Для более точных выводов необходимо провести наблюдение в течении длительного срока. ”Если в течение десяти лет было холодное лето или теплая зима, то речь идет о климатической аномалии. Об изменениях климата мы можем говорить лишь в случае, если как минимум в течение 40 лет наблюдался перекос в ту или иную сторону”.

Каллис сказал, что местный климат переменчивый по своей природе. Например, за теплым летом 2007/2008 следовали очень холодные зимы, а за холодными зимами — в свою очередь теплые.

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