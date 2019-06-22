О нет, дождь! Неужели будет лить все выходные?

Суббота, 22.06:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами 15, на северном побережье до 17 м/с, во второй половине дня на югe Эстонии ветер повернет на северо-западный. Температура воздуха 18..24, на побережье местами 16°С.

Воскресенье, 23.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 4-9, в начале ночи на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 17..23°С.

Понедельник, 24.06:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13 , на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый по направлению 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 17°С.

Вторник, 25.06:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый по направлению 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13 , на побережье до 17°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый по направлению 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 17°С.