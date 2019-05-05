О погоде в ближайшие дни: обычная эстонская весна

В понедельник ночью небольшая и переменная облачность, пишет pogoda.ee. В начале ночи по восточным районам Эстонии возможен дождь и мокрый снег, местами образуется туман. Ветер преимущественно южной четверти 1-7, на островах и западном побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье до +4°С.

Днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменного направления 2-7 м/с, на островах и западном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Во вторник ночью небольшая и переменная облачность. По восточным районам Эстонии местами пройдёт дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+5°С.

Днем небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер западной четверти 3-9, к вечеру на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

В среду ночью ясно или с небольшой облачностью погода, без осадков. Ветер юго-западный 4-10, в начале ночи в районе Рижского залива порывами 13 м/с. Температура воздуха -1..+3, на открытых береговых участках до +6°С.

Днем небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 7°С.

В четверг ночью ясно или с небольшой облачностью погода, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +7°С.

Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 5-10, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье до +9°С.