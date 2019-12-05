Объявлено штормовое предупреждение: скорость ветра до 25 м/с!
Метеослужба объявила на сегодня и завтра штормовое предупреждение первого уровня, поскольку порывы ветра могут достигать 25 м/с.
Метеослужба объявила на сегодня и завтра штормовое предупреждение первого уровня, поскольку порывы ветра могут достигать 25 м/с.
Предупреждение первого уровня означает, что погода в определенных условиях может быть опасной.
Штормовое предупреждение объявлено по всей Эстонии:
В пятницу ночью облачная погода. Дожди распространятся с юго-западной Эстонии на восток, утром в восточной Эстонии также возможен мокрый снег. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15, на островах и побережье 10-16, порывами до 23м/с. Температура воздуха +2..+6°С.
Днем облачно, пройдёт дождь, в восточной Эстонии местами и мокрый снег, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15, на побережье 11-16, порывами 20-25 м/с. Температура воздуха +3..+8°С.
В субботу ночью в основном облачно. Временами дождь. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами 15, после полуночи усилится юго-западный ветер на материке 15, островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Днем в основном облачно. Временами дождь, вечером и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-11, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывами 22 м/с, вечером на островах перейдет к западному. Температура воздуха 3..8°С.
В воскресенье ночью облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 5-11,порывами 14,на островах и побережье западный и северо-западный 9-14, на побережье Финского залива до 21 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем переменная облачность. Вечером, начиная с запада облачность уплотнится. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западный и юго- западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 1..5°С.
В понедельник ночью облачная погода. Зона дождя и мокрого снега распространится с островов через материк на восток. Юго-восточный и южный ветер усилится 7-12,порывами 16м/с, на островах усилится южный и юго-западный ветер 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..4°С.
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, также и с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-11,порывами 14, на побережье до 17м/с. Температура воздуха 3..6°С.
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