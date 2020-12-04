Очередной температурный рекорд! Этот ноябрь был самым теплым в истории Эстонии

Госметеослужба объявила ноябрь этого года самым теплым за всю историю эстонского климата. Точнее самым теплым с 1866 года, когда в метеорологической обсерватории Тартуского университета начали следить за погодой.

Средняя температура воздуха в ноябре 2020 года составила 5,4 °C (норма — 1,4 °C).

Теплее всего в ноябре было на Сааремаа в Вилсанди (средняя температура 7,7 °C) и на Хийумаа (тоже выше 7 градусов).

В Таллинне средняя температура в ноябре составила 5,3 °C тепла, в Тарту — 4,3 °C, в Нарве — 3,8°C.

Вообще, вся это осень была для Эстонии теплее обычного — средняя температура за три месяца составила 9,6 °C (норма — 6,5 °C). Это была самая теплая осень с 1961 года.