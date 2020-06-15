"Оденьтесь потеплее и соблюдайте дистанцию". Предсказатели погоды рассказали, какой будет Иванова ночь
Долгожданный Яанов день уже совсем скоро, но предсказатели погоды повода для оптимизма не дают, пишет Õhtuleht.
Долгожданный Яанов день уже совсем скоро, но предсказатели погоды повода для оптимизма не дают, пишет Õhtuleht.
”Оденьтесь потеплее и соблюдайте дистанцию в два метра”, — советует предсказатель погоды Арво Сайлда и говорит, что приметы указывают на то, что на июньские праздники в Эстонии будет прохладно.
Скорее всего, все будет как обычно: погода будет ветреной, местами дождливой, а температура воздуха не поднимется выше 20 градусов.
Хорошая новость заключается в том, что осадков будет меньше обычного.
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