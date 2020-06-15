"Оденьтесь потеплее и соблюдайте дистанцию". Предсказатели погоды рассказали, какой будет Иванова ночь

”Оденьтесь потеплее и соблюдайте дистанцию в два метра”, — советует предсказатель погоды Арво Сайлда и говорит, что приметы указывают на то, что на июньские праздники в Эстонии будет прохладно.

Скорее всего, все будет как обычно: погода будет ветреной, местами дождливой, а температура воздуха не поднимется выше 20 градусов.

Хорошая новость заключается в том, что осадков будет меньше обычного.