Официально: в июне Эстонию накрыла волна жары

По словам метеослужбы, ситуация становится опасной для местных жителей, когда эти показатели превышают соответственно +30 и +25 градусов.

Обычно волны жары в Эстонии бывают в июле и августе.

Июнь редко является самым жарким летним месяцем — в длинном начинающемся с 1866 года ряду наблюдений в Тарту это было всего 16 раз: в последние разы в 2019 и 2013 годах. О волнах жары дает представление график, где представлена их частота начиная с 1935 года. Опасные волны жары (30 градусов в течение как минимум трех дней) в июне бывали редко — в последние разы в 2006 (Нарва-Йыэсуу и Валга) и 2019 (Кунда и Вильянди) годах.