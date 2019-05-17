Оголяйтесь смело! На выходных обещают сильную жару

Суббота, 18.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-6, в районе Рижского залива 5-9, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье островов до 11, у поверхности почвы местами может понизиться около 0°С.

Днем: Солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами до 13°С.

Воскресенье, 19.05:

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачнсоть. На островах возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами до 14°С.

Понедельник, 20.05:

Ночью: Переменная облачнсоть. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Переменная облачнсоть. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами до 14°С.

Вторник, 21.05:

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 1-7 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Переменная облачнсоть. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье с наветренной стороны до 15°С.