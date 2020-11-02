Октябрь выдался рекордно теплым, а в начале ноября обещают до 12 градусов тепла
Жители всех уголков Эстонии смогли насладиться очень теплым октябрем, а прогноз погоды обещает и в ближайшие дни температуру, которая обычно приходится на начало осени.
Жители всех уголков Эстонии смогли насладиться очень теплым октябрем, а прогноз погоды обещает и в ближайшие дни температуру, которая обычно приходится на начало осени.
В октябре лишь несколько дней были холоднее среднего показателя. На короткий момент холодные северный ветер привел к тому, что в некоторых местах выпал снег, который тут же растаял. После 20 октября температура снова выросла и продержалась на редкость теплой.
Теплая погода привела к тому, что 5 октября в некоторых местах были установлены новые температурные рекорды. Среди новых рекордов высокой температуры: 19,3 градуса в Кихну, 18,6 градусов в Ристна, 18,4 градуса в Хелтермаа.
Самая высокая температура месяца была зафиксирована 5 октября в Кунда — 20,6 градусов. Однако рекорд высокой октябрьской температуры побит все же не был — это 22,4 градуса, зафиксированные 2 октября 1981 года в Пярну.
Средняя температура воздуха в октябре составила 9,5 градусов (норма 6,7 градуса). Последний раз более теплый октября эстоноземельцы пережили лишь в 1967 году, когда средняя температура составила 9,7 градусов.
Особенно теплыми были первая и третья декады месяца. В первую декаду средняя температура составила 13 градусов (норма 8,8 градусов), а в третью — 8,8 градусов (норма 4,9 градусов). Начиная с 1961 года ни разу еще не было настолько теплых первой и второй декад октября.
На ближайшие дни синоптики обещают до 12 градусов тепла! Смотрите прогноз от pogoda.ee.
Понедельник, 02.11:
Ночью: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии пройдет небольшой дождь. Усилится южный и юго-восточный ветер 5-10, порывами 14, на побережье 8-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье местами 9°С.
Днем: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии пройдет дождь, вечером местами пройдет дождь и на востоке Эстонии. Ветер южный, юго-восточный 5-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-15, порывы 22 м/с. Температура воздуха 6..11°С.
Вторник, 03.11:
Ночью: Облачно с прояснениями, во многих местах пройдет дождь. Утром, начиная с островов, дожди прекратятся и облачность рассеется. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы до 17, на островах и побережье 9-14, порывы 22 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 5..10, на островах до 12°С.
Днем: Облачно с прояснениями. До обеда на востоке Эстонии пройдёт дождь, во второй половине дня преимущественно пройдет небольшой дождь в прибрежных районах. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 9..12°С.
Среда, 04.11:
Ночью: Облачно с прояснениями. В прибрежных районах местами пройдет ливневой дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5..10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Время от времени дождь. Ветер юго-западный 6-11, на побережье и островах порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 8..11°С.
Четверг, 05.11:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный и западный 5-10, на побережье усилится 12, порывы 17 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье 9-14, порывы 20 м/с. Температура воздуха 7..10°С.
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