Октябрь выдался рекордно теплым, а в начале ноября обещают до 12 градусов тепла

В октябре лишь несколько дней были холоднее среднего показателя. На короткий момент холодные северный ветер привел к тому, что в некоторых местах выпал снег, который тут же растаял. После 20 октября температура снова выросла и продержалась на редкость теплой.

Теплая погода привела к тому, что 5 октября в некоторых местах были установлены новые температурные рекорды. Среди новых рекордов высокой температуры: 19,3 градуса в Кихну, 18,6 градусов в Ристна, 18,4 градуса в Хелтермаа.

Самая высокая температура месяца была зафиксирована 5 октября в Кунда — 20,6 градусов. Однако рекорд высокой октябрьской температуры побит все же не был — это 22,4 градуса, зафиксированные 2 октября 1981 года в Пярну.

Средняя температура воздуха в октябре составила 9,5 градусов (норма 6,7 градуса). Последний раз более теплый октября эстоноземельцы пережили лишь в 1967 году, когда средняя температура составила 9,7 градусов.

Особенно теплыми были первая и третья декады месяца. В первую декаду средняя температура составила 13 градусов (норма 8,8 градусов), а в третью — 8,8 градусов (норма 4,9 градусов). Начиная с 1961 года ни разу еще не было настолько теплых первой и второй декад октября.

На ближайшие дни синоптики обещают до 12 градусов тепла! Смотрите прогноз от pogoda.ee.

Понедельник, 02.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии пройдет небольшой дождь. Усилится южный и юго-восточный ветер 5-10, порывами 14, на побережье 8-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье местами 9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии пройдет дождь, вечером местами пройдет дождь и на востоке Эстонии. Ветер южный, юго-восточный 5-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-15, порывы 22 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Вторник, 03.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, во многих местах пройдет дождь. Утром, начиная с островов, дожди прекратятся и облачность рассеется. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы до 17, на островах и побережье 9-14, порывы 22 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 5..10, на островах до 12°С.