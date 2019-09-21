Омрачат ли эти выходные осенние дожди и ветер?

Суббота, 21.09:

Днем: В утренние часы преимущественно облачно и дождливо. К полудню, начиная с островов, облачность поредеет и вероятность выпадения осадков уменьшится. Ветер повсеместно повернёт к западному, северо-западному и усилится до 6-13, на побережье порывами 15, вечером до 19 м/с. Температура воздуха 9…14, на островах до 16°C.

Воскресенье, 22.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 5-10, порывами 12-15, на северном побережье 8-13, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку Эстонии, возможно, и со снежной крупой. Ветер северо-западный, северный 5-11, на северном побережье порывами 15, вечером ослабеет. Температура воздуха 8..12°С.

Понедельник, 23.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти 2-7, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+5, у поверхности земли -1..-4, на побережье до 10°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северной четверти 3-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Вторник, 24.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. На побережье местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха -1..5, у поверхности земли до -3, на побережье до 10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможно выпадение снежной крупы. Ветер преимущественно северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 7..10°С.