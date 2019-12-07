Опять дождь, сколько можно! Прогноз погоды расскажет, когда пойдет снег

Суббота, 07.12:

Днем: Облачно, во многих местах пройдёт дождь, кое-где также и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11, порывами 14, на побережье до 20 м/с. Вечером на западе Эстонии ветер развернется к западному, северо-западному направлению. Температура воздуха 2..8°С.

Воскресенье, 08.12:

Ночью: Облачно, утром прояснится. Во многих местах дождь и мокрый снег, к утру зона осадков отойдет на восток. Ветер развернется к западному направлению 5-10, в начале ночи на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0…+4°С.

Днем: Переменная облачность, после обеда, начиная с запада, облачность уплотнится. Новая зона осадков будет смещаться во второй половине дня с запада на восток: пройдет дождь, на материке — также и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, к вечеру южный, юго-западный ветер усилится до 7-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 1…5°С.

Понедельник, 09.12:

Ночью: Облачно. Временами пройдет дождь, в начале ночи по востоку страны — с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 7-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0…+5°С.

Днем: Облачно. Временами пройдёт дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье порывами до 18 м/с, после обеда ветер немного ослабеет. Температура воздуха 2…6°С.

Вторник, 10.12:

Ночью: Облачно, пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный, на побережье — северо-западный, северный 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 0…+4°С.

Днем: Облачность поредеет. Пройдет снег, мокрый снег, после обеда осадки прекратятся. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха опустится до -3…+1°С.