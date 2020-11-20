Опытный синоптик Службы погоды рассказала, какую погоду ждать этой зимой

Ведущий метеоролог государственной службы погоды Тайми Пальяк сказала порталу Delfi, что до конца года ждать длительных морозных периодов не стоит.
"Нынешняя картина не обещает по меньшей мере до нового года устойчивой морозной погоды. Скорее она будет всё время изменчивой, часто теплее средней, а более холодные периоды не будут длительными — день-другой. Сегодня кажется так, что до нового года будут постоянные погодные качели", — предполагает она.
От более долгосрочных прогнозов опытный синоптик старается воздерживаться. "Я надеюсь всё-таки, что такого экстраординарного тепла, как прошлой зимой не будет, и в январе, а особенно — в феврале к нам придет на две-три недели настоящая зимняя погода. Не думаю, что это будет в январе — после такого относительно теплого и переменчивого декабря", - прогнозирует Тайми Пальяк.
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