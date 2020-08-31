Осенний прогноз: какая погода будет в первые дни сентября

Понедельник, 31.08:

Ночью: Переменная облачность. Кое-где кратковременный дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 3-9, во второй половине дня на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Вторник, 01.09:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и туман. Ветер западный, северо-западный 2-7, на северном побережье северо-западный, северный 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Среда, 02.09:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье островов до 14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

Четверг, 03.09:

Ночью: Малооблачно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°C.

Днем: Малооблачно и без осадков. Вечером, начиная с запада, облачность увеличится и на западе Эстонии местами дождь. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 18..22°C.