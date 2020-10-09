Остаемся дома: прогноз погоды на выходные не внушает оптимизма

Суббота, 10.10:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В восточной Эстонии до полуночи во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Местами образуется туман. Ветер юго-западный и западный, до полуночи в восточной Эстонии южный 3-9, на побережье порывами 12, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°С.

Днем: Переменная облачность. В отдельных местах пройдёт кратковременный дождь. Вечером с моря к островам подойдёт более плотная зона осадков. Ветер юго-западный и южный 3-9, на побережье порывами 12 м/с, вечером на островах и на западном побережье материка ветер повернёт к юго-восточному и усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..15°С.

Воскресенье, 11.10:

Ночью: Облачность уплотнится и осадки распространятся через материк. Ветер юго-восточный и южный 3-8, порывами, на побережье 15 м/с, после полуночи постепенно ослабеет. Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°С.

Днем: До обеда в основном облачно и на материке пройдут ливни. На островах облака поредеют и без больших дождей. После обеда на западе материка вероятность осадков уменьшится. Ветер-западных направлений 2-7,на побережье до обеда порывами 10 м/с. Температура воздуха 12..14°С.

Понедельник, 12.10:

Ночью: В западной Эстонии и переменная облачность, в восточной облачно с прояснениями . Местами дождь. Ветер слабый и переменного направления . Температура воздуха 3..9, на поверхности земли возможно местами 0°С, на побережье до 12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. До обеда местами, после обеда на большей территории пройдёт небольшой дождь. Ветер до обеда слабый и переменных направлений, после обеда в западной Эстонии развернётся на южный и юго-западный и достигнет на островах 8 м/с. Температура воздуха 10..13°С.

Вторник, 13.10:

Ночью: Облачно . Пройдёт дождь. Ветер слабый и переменных направлений, к утру повернёт к северным направлениям и немного усилится. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11 °С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах Пройдёт кратковременный дождь. Ветер в основном северо-западный 3-8,на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 9..13°С.