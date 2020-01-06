Осторожно! Дороги сегодня очень скользкие
Сегодня рано утром дороги государственные дороги Эстонии были покрыты снегом или снегом с солью. В Западной Эстонии идет мелкий моросящий дождь, в других местах — снег и мокрый снег.
Сегодня рано утром дороги государственные дороги Эстонии были покрыты снегом или снегом с солью. В Западной Эстонии идет мелкий моросящий дождь, в других местах — снег и мокрый снег.
Согласно прогнозу, сегодня днем облачно с прояснениями. В первой половине дня пройдет снег и мокрый снег, по западу Эстонии местами также дождь, и кое-где образуется туман, во второй половине дня вероятность осадков небольшая, однако во многих местах туман. Ветер западной четверти 4-10, в первой половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1..+6°С.
Местами опасность гололеда!
Департамент шоссейных дорог призывает водителей к бдительности на дорогах и просит выбирать скорость движения, соответствующую условиям.
Вторник, 07.01:
Ночью: Облачно. Во многих местах небольшой дождь и туман. Ветер юго-западный 3-8, после полуночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Юго-западный ветер усилится 5-11, в береговой черте порывами 14-17 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.
Среда, 08.01:
Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Юго-западный ветер усилится 8-13, порывами до 17, на островах и побережье 13-18, порывы до 25 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.
Днем: Облачно. Начиная с островов, пойдут дожди и мокрый снег. Юго-западный ветер 8-13, порывы до 17, на островах и побережье 13-18, порывы до 25 м/с, к вечеру немного ослабеет и перейдет к западному. Температура воздуха +3..+8°С.
Четверг, 09.01:
Ночью: Небо прояснится. По востоку Эстонии в начале ночи пройдёт небольшой дождь. Ветер западный 4-9, порывы до 14, на островах и побережье 9-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.
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