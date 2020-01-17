Осторожно! На дорогах образуется черный лед. Это может быть очень опасно
Как сообщил Delfi Департамент шоссейных дорог, сегодня рано утром дороги в Эстонии были преимущественно мокрые или сырые и лишь на юго-востоке страны — сухие.
Как сообщил Delfi Департамент шоссейных дорог, сегодня рано утром дороги в Эстонии были преимущественно мокрые или сырые и лишь на юго-востоке страны — сухие.
Температура воздуха — плюсовая, однако температура дорожных покрытий в некоторых местах упадет до минусовых отметок, что приведет к образованию на дорогах черного льда. Опасность обледенения выше в Западной и Северной Эстонии.
По данным pogoda.ee, сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха +2…+6°С
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