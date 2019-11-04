Осторожно на дорогах! В ближайшие дни в стране ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер

По данным pogoda.ee, сегодня по всей стране облачно. Во многих местах дождь, мокрый снег. Вечером на северо-востоке и в центральной части Эстонии осадки перейдут в снег, возрастет опасность гололеда. Ветер северо-восточный, восточный в континентальной части 6-11, порывы до 14, на побережье 12-15, во второй половине дня порывы до 22 м/с. Температура воздуха 2..7, вечером на северо-востоке и в центральной будет около 0°С.

Вторник, 05.11:

Ночью: Преимущественно облачно. Временами пройдёт дождь и мокрый снег, в Вирумаа также и снег, местами осадки сильные. Ветер северо-восточный 6-11, порывами 14, на побережье 12-15 порывами до 22 м/с. Температура воздуха -1�..+3, на побережье +5°С.

Днем: Облачно. Временами пройдёт дождь, мокрый снег и снег, местами осадки сильные. Ветер северо-восточный 6-12, на побережье 9-14, порывами до 22 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха -1..+3, на побережье до +5°С. Внимание участникам дорожного движения! При интенсивном мокром снеге дорожные условия и видимость ухудшатся.

Среда, 06.11:

Ночью: Облачность поредеет. Зона осадков в виде мокрого снега и снега медленно отойдёт на восток. Северо-восточный ветер 7-12, на побережье 14,порывы до 20 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +3°С.

Днем: В северной Эстонии с небольшой облачностью без осадков погода. В южной Эстонии облачно с прояснениями, снег и мокрый снег. Восточный, северо-восточный ветер 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.