Осторожно! На Штромке купаться не рекомендуется

Пробы, взятые Департаментом здоровья на столичном пляже Штромка, показали ухудшение качества воды. До получения новых результатов купаться на данном пляже не рекомендуется.
По сообщения департамента, в воде было выявление повышенное содержание как энтерококков, так и Escherichia coli (кишечной палочки).
Результаты проб воды на эстонских пляжах можно найти по ссылке: http://vtiav.sm.ee/
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