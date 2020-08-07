Осторожно! На Штромке купаться не рекомендуется

 (4)
EST
Stroomi rand ja meri
Stroomi rand ja meriFoto: Jaanus Lensment

Пробы, взятые Департаментом здоровья на столичном пляже Штромка, показали ухудшение качества воды. До получения новых результатов купаться на данном пляже не рекомендуется.

По сообщения департамента, в воде было выявление повышенное содержание как энтерококков, так и Escherichia coli (кишечной палочки).

Результаты проб воды на эстонских пляжах можно найти по ссылке: http://vtiav.sm.ee/