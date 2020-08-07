Осторожно! На Штромке купаться не рекомендуется
Пробы, взятые Департаментом здоровья на столичном пляже Штромка, показали ухудшение качества воды. До получения новых результатов купаться на данном пляже не рекомендуется.
Пробы, взятые Департаментом здоровья на столичном пляже Штромка, показали ухудшение качества воды. До получения новых результатов купаться на данном пляже не рекомендуется.
По сообщения департамента, в воде было выявление повышенное содержание как энтерококков, так и Escherichia coli (кишечной палочки).
Результаты проб воды на эстонских пляжах можно найти по ссылке: http://vtiav.sm.ee/
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