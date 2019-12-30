Осторожно! Несмотря на теплую погоду, дороги могут быть неожиданно скользкими
Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог предупреждает, что в Юго-Восточной Эстонии на дорогах может быть неожиданный гололед.
Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог предупреждает, что в Юго-Восточной Эстонии на дорогах может быть неожиданный гололед.
Ранним утром дорожные покрытия на государственных дорогах были преимущественно влажными или мокрыми. Погода была облачная, но без существенных осадков, и температура воздуха повсюду была выше нуля. Но в Юго-Восточной Эстонии температура воздуха опустилась ниже нуля и мокрые участки дороги могут быть неожиданно скользкими.
Согласно метеопрогнозу, сегодня днем облачная погода и во многих местах идет дождь. Постоянно дует сильный ветер со скоростью до 12 м/с и на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 8 градусов и опасность гололеда ослабеет.
Водителям напоминают, что следует придерживаться предельной скорости. При превышении скорости экономия времени ничтожна, но остановочный путь в случае опасности удлиняется значительно.
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