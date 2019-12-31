Осторожно! Сегодня в Эстонии ожидается сильный ветер

Уже к полудню ветер на материковой части страны увеличится до 15 м/с, на островах и побережье — до 20-22 м/с.

Синоптики просят непременно учитывать это обстоятельство при запуске фейерверков.

По данным pogoda.ee, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь и мокрый снег, вечером по востоку Эстонии также и снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада Эстонии, облачность поредеет. Ветер повернёт к северо-западному и усилится 7-12, порывами 15, на островах и побережье 9-15, порывами до 22 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 0..+5°С, во второй половине дня понизится.

Среда, 01.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами возможны небольшие осадки. Северо-западный ветер 6-11, порывы 15, на островах и побережье 9-14, порывы 20 м/с, после полуночи перейдет к западному и ослабеет. Температура воздуха -1..-4, на западе Эстонии 0..+4°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Западный, юго-западный ветер 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Четверг, 02.01:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Юго-западный и западный ветер 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Юго-западный и западный ветер 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.

Пятница, 03.01:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер усилится 7-12, на побережье порывы 17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями, местами пройдёт дождь. Юго-западный ветер продолжит усиливаться 8-15, порывами 15, на побережье 23 м/с. Температура воздуха 2..6°С.