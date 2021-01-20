Осторожно! В ближайшее время снегопад и метель усилятся, дороги обледенеют

Как сообщает государственная метеослужба, к вечеру снегопад достигнет островов и распространится на материк. Порывы ветра на внутренней части составят 12, на побережье 15-18 м/с. Осадки будут сопровождаться метелью, что существенно ограничит видимость.

В ночь на четверг метель распространится по всей стране. Не исключен ледяной град. Дороги обледенеют.

Утром в четверг на материке снег сменится мокрым снегом и дождем. Как прогнозируют синоптики, днем будет облачно с прояснениями. Начиная с запада снег постепенно перейдет в мокрый снег и дождь, ожидается гололед. Вечером осадки прекратятся. Ветер южной четверти 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится -1..+4, по северо-востоку Эстонии до -1..-5°С.

Пятница, 22.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. После полуночи во многих местах пройдет снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололёда. Ветер южной четверти 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2…+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег и дождь, после обеда к островам подойдет более плотная зона осадков, которая распространится на восток. Опасность гололеда. Ветер юго-восточный и южный 5-11, на побережье порывами до 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 0..+3°С

Суббота, 23.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный и южный 5-11, на побережье порывами 14-17 м/с, после полуночи ветер развернётся на юго-западный. Температура воздуха -1..+3°С

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-12, на побережье порывами 15-18 м/с, вечером развернётся на южный и ослабеет. Температура воздуха 0..+4°С