Осторожно! В Эстонии отмечено увеличение показателей УФ-индекса
К середине дня в субботу, 23 мая, показатель индекса ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) в Эстонии достиг высоких значений, пишет RusERR со ссылкой на портал ilmateenistus.ee.
К середине дня в субботу, 23 мая, показатель индекса ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) в Эстонии достиг высоких значений, пишет RusERR со ссылкой на портал ilmateenistus.ee.
Так, по состоянию на 13:30 в субботу, 23 мая, показатели УФ-индекса в Таллинне составили 5, а в районе Роомассааре и Хаапсалу — 6.
Портал напомнил, что с увеличением УФ индекса возрастает опасность для кожи и глаз: когда величина УФ-индекса увеличивается больше 6, тогда ультрафиолетовое излучение становится опасным и вызывает у многих людей воспаление кожи. Люди с нежной кожей должны использовать солнцезащитный крем, когда значение УФ индекса больше 3-4.
Степень опасности ультрафиолетового излучения в зависимости от значения УФ-индекса: показатели от 3 до 5 считаются средней степенью, от 6 до 7 высокой и выше 8 — очень высокой.
В Москве задержали захватившего отделение банка
Расследование дела сестер Хачатурян завершено
Прозрачный защитный костюм тульской медсестры не оценили
Почему чеки, ни в коем случае, нельзя оставлять на кассе