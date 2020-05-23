Осторожно! В Эстонии отмечено увеличение показателей УФ-индекса

Так, по состоянию на 13:30 в субботу, 23 мая, показатели УФ-индекса в Таллинне составили 5, а в районе Роомассааре и Хаапсалу — 6.

Портал напомнил, что с увеличением УФ индекса возрастает опасность для кожи и глаз: когда величина УФ-индекса увеличивается больше 6, тогда ультрафиолетовое излучение становится опасным и вызывает у многих людей воспаление кожи. Люди с нежной кожей должны использовать солнцезащитный крем, когда значение УФ индекса больше 3-4.

Степень опасности ультрафиолетового излучения в зависимости от значения УФ-индекса: показатели от 3 до 5 считаются средней степенью, от 6 до 7 высокой и выше 8 — очень высокой.