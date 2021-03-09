Осторожно! В Таллинне ожидается обильный снегопад, может выпасть до 10 см снега

Согласно прогнозу, сегодня после полудня в Таллинне начнется интенсивный снегопад. Дорожные условия могут быть непредсказуемыми, всем участникам движения следует быть внимательными.
Водителям стоит выбирать подходящую для зимних погодных условий скорость движения и соблюдать увеличенную дистанцию. Кроме того, следует запастись временем, и начинать движение медленно, чтобы привыкнуть к дорожным условиям. Отказаться от поездки стоит водителям, сменившим зимние покрышки на летние, а также в том случае, если глубина протектора зимних шин не соответствует требованиям.
С опасностью гололедицы следует считаться не только автомобилистам и пешеходам, но и всем другим участникам движения.
Обслуживающие предприятия, являющиеся договорными партнерами города, находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.
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